彰化一家汽車旅館陳姓老闆與洪姓女員工發生關係，事後洪女持超音波照勒索30萬元「墮胎費」，但遭陳男拒絕，沒想到洪女不死心，烙人與陳男談判，雙方扭打多人掛彩，事後檢警調查發現洪女根本沒懷孕，反遭告恐嚇取財判刑3個月。

判決書指出，20歲洪女在彰化縣溪湖鎮某汽車旅館上班，期間與陳姓老闆交往並發生性關係，隔年洪女和黃姓女同事一起離職，當時黃女向其索討之前欠下的債務，而因沒錢遭沖昏頭的洪女，聽黃女建議假裝懷孕，向老闆索墮胎費。

不過摩鐵陳姓老闆堅持不付，洪、黃2人就找來友人助陣，到汽車旅館找陳男談判，還拿出胎兒超音波照片恐嚇陳男，若不付墮胎費，就天天來鬧，還因此影響汽車旅館生意，不甘其擾的陳男也叫人助陣，雙方扭打掛彩，因此鬧上警局。

檢警介入調查，發現洪女根本沒懷孕，訊後檢方將洪女、黃女、姚男等9人，依恐嚇取財罪嫌提起公訴；近日彰化地院審結，法官考量犯案動機、犯後均與被害人成立調解，因此將洪女等人，判處5至3月不等有期徒刑。