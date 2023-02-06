陳勢安今年再度成為《HIStory》系列戲劇首選主題曲演唱人，為LINE TV《HIStory5-遇見未來的你》演唱3首歌，繼上月率先推出的片尾曲〈連輸入法都記得你〉，第二波推出插曲〈腦袋都是你〉，封面視覺照中，陳勢安穿著鏤空上衣整個人浸入水缸中，唯美呈現歌曲的矛盾窒息感，若隱若現的造型更再次展現他精壯的好身材！對於這次拍攝依舊是在寒冬中完成，陳勢安笑說，唯一的想法就是真的蠻冷的。

陳勢安將於3月19日舉辦「連輸入法都記得你 STILL REMEMBERS」演唱會，正忙於籌備演出內容；此次推出新歌〈腦袋都是你〉，描述因愛暈船無法自拔、又愛又恨的矛盾心情，錄製時他為了表現出孤獨感，甚至躲在錄音室裡不太跟任何人交流，自動進入「生人勿近」的模式，錄音時完全沈浸在〈腦袋都是你〉氛圍中，用細膩的歌聲呈現完整情感，讓大家和他一起沈浸在無法自拔想念的孤獨感中。

陳勢安在〈腦袋都是你〉MV裡大秀精壯身材。（索尼音樂提供）

單曲封面視覺中，陳勢安隔著一片玻璃，像是沉在水中一般，唯美呈現歌曲的矛盾窒息感，也隱喻著一段關係正在溺水中，快被淹沒的感覺。透過這樣的拍攝方式，表達內心不為人知真實的樣貌，陳勢安說，因為在單戀一個人的時候，那份想念大家通常都會選擇把它藏起來，不會向身邊的人透露，比較有私密感。

陳勢安在〈腦袋都是你〉MV裡大秀精壯身材。（索尼音樂提供）

拍攝前幾天都是暖冬的氣候，原本陳勢安還老神在在覺得不會太冷，沒想到拍攝當天竟寒流來襲，陳勢安穿著鏤空上衣大濕身完成拍攝，精壯身材若隱若現、大展男性魅力，與一旁裹著羽絨衣的工作人員形成強烈對比，事後陳勢安說，雖然很冷，但是攝影師貼心準備溫水，我下去水缸時，有點像在攝影棚泡溫泉，但一出水便直接感受到天氣有多冷，冷熱交替也是滿特別的感覺。陳勢安演唱會門票已於遠大售票系統開賣。