土耳其南部6日清晨規模7.8強震不只震醒睡夢中的土耳其人，敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、甚至遠至希臘、埃及等鄰近國家都感受到強烈搖晃，南部鄰國敘利亞更是重災區，官媒報導有「大量建築倒塌」，超過100人死亡、數百人受傷，加上土耳其已有76人死亡，此次地震在土、敘兩國造成上百人死亡。
綜合美聯社、路透社報導，土耳其南部今（6）日清晨發生規模7.8強震，包括敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、甚至是地中海國家賽普勒斯（Cyprus）、希臘、埃及首都開羅等鄰近國家都感覺到強烈搖晃。
由於震央靠近敘利亞邊境，敘利亞也成為重災區，敘利亞新聞社（SANA）稍早報導，北部阿勒坡省（Aleppo）、中部哈瑪省（Hama）、西部拉塔基亞港（Latakia）等地區至少造成42人死亡、超過200人受傷，不過後續路透社再引述敘利亞國家電視台指出，敘國已有超過100人死亡、數百人受傷。
官媒也報導，阿勒坡省有「大量建築倒塌」。敘利亞西北部叛軍控制的地區更傳出數十人遭到倒塌的建築物活埋，敘利亞民防單位（Syrian Civil Defense）描述該區域宛如「災難」，整棟建築物倒塌，民眾受困瓦礫堆下，另外醫療組織敘利亞美國醫學會（Syrian American Medical Society）會長拉斯（Amjad Rass）表示，當地醫院急診室已擠滿傷患。
根據敘利亞官媒及網路上流傳的畫面顯示，哈瑪省有整棟大樓倒塌，民眾在瓦礫堆中搶救傷患。
美聯社分析，此次地震重創的敘利亞叛軍控制地帶，有約400萬人因敘國長期內戰流離失所，當中許多人生活在糟糕的環境下，也沒有健保，當地醫生卡杜爾（Muheeb Qaddour）表示，擔心死亡人數恐達數百人。
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