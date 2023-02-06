衛福部中央健保署今天舉辦署長交接典禮，原衛福部常務次長石崇良正式接任。石崇良提出體系、財務、科技、法制及社會溝通等5大改革方向，醫界期盼，未來健保署可以落實「先溝通再公告」，而非「先公告再溝通」，讓醫療環境的經營更順暢、醫療品質更提升。

石崇良致詞時表示，健保是台灣最重要的資產，能夠走到今天，是一棒接著一棒、解決不同時期的挑戰 ，才讓健保今天在世界上締造了不起的成就；但挑戰從不會終止，健保的持續改革不會有終點的一日，「今天把棒子交到我手上，感到誠惶誠恐也任重道遠。」

石崇良指出，接任健保署長後有5大推動方向。首先是體制面，進入高齡化社會，醫療需求增加是健保的一大挑戰，未來希望「向前」結合預防保健、「向後」和長照銜接，真正提供百姓全人全程的照護系統。

第二是財務面。石崇良表示，目前健保總額已經超過8000億，不只是支出，更是全民對健康的投資，如何善用龐大的投資，並結合國家生技展業政策，真正發揮綜效，未來會針對各項給付項目作檢討，對於新興的醫療項目，只要民眾有需求，結合科學依據做思考，如何做有效率、有效果的照護。

第三是科技面，健保署在新冠疫情期間善用資訊量能協助防疫。石崇良強調，數位健康（Digital Health）應成為醫療體系往上提升的重要推力；目前衛福部正在研擬次世代醫療資訊系統升級計畫，導入各項醫療模式，其中亦包含遠距醫療。

第四是法制面，石崇良表示，去年健保署在大法官釋憲上出現2項重要爭議，一個是健保資料使用、一個是海外停復保規定，這是需要限時去完成的法規檢討和修訂；除此之外，還有很多法制面經過健保多年實施，需要與時俱進的修正。

最後是社會溝通面，石崇良說「健保是全民的健保」，在各項政策擬定和推動上，一定會強化各部會溝通，以及和醫界、民眾強化事先溝通，希望和大家成為夥伴的關係，讓健保永續發展下去。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明形容石崇良是「最接地氣的溝通大師」，期盼未來健保署可以「先溝通再公告」，取代「先公告再溝通」，讓醫療環境的經營更順暢、醫療品質更提升。

前健保局總經理賴美淑笑說，（健保署長）這個位置是非常孤單的，「沒有人能夠救他！」但她相信以石崇良的才幹和過去歷鍊，不到6個月之後，一定是無敵鐵金剛。

健保會主任委員盧瑞芬則指出，本月22日就是健保會開會的日子，期望石崇良從這次「健保會首發之旅」開始，多多出席健保會會議，與委員面對面溝通。