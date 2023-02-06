台中市驚傳彩券行遭搶！位於南屯區永春東路的1家彩券行，6日凌晨正準備關店時，突然闖進1名身穿黑衣黑褲的男子，持刀進入搶走櫃台內財物，之後騎機車逃逸，店家事後清點財物，初估損失約20萬，警方目前持續追查該名犯嫌。
這起事件發生在6日凌晨0時許，警方調查，身穿黑衣黑褲、頭戴全罩式安全帽的男子，持刀闖入當時正準備關門的彩券行，當時正在店內收拾物品的店員嚇得逃出店外，而黑衣男子拿著黑色提袋、直衝櫃台，捲走財物後即騎機車逃逸，店員趕忙通知老闆娘並報案，警方已掌握涉案車輛查緝中。
台中市驚傳彩券行遭搶！位於南屯區永春東路的1家彩券行，6日凌晨正準備關店時，突然闖進1名身穿黑衣黑褲的男子，持刀進入搶走櫃台內財物，之後騎機車逃逸，店家事後清點財物，初估損失約20萬，警方目前持續追查該名犯嫌。
這起事件發生在6日凌晨0時許，警方調查，身穿黑衣黑褲、頭戴全罩式安全帽的男子，持刀闖入當時正準備關門的彩券行，當時正在店內收拾物品的店員嚇得逃出店外，而黑衣男子拿著黑色提袋、直衝櫃台，捲走財物後即騎機車逃逸，店員趕忙通知老闆娘並報案，警方已掌握涉案車輛查緝中。
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