隨著國際疫情趨緩，全球郵輪旅遊市場也隨之復甦。台灣港務公司基隆分公司表示，今年已接獲90航次的郵輪申請，其中有72航次將停靠在基隆港。除先前公布MSC地中海郵輪公司所屬的郵輪將來台外，法國龐洛郵輪也宣布，將於今年3月24日首航基隆，並有意將基隆港設定為東亞的母港。

法國龐洛郵輪將於3月下旬首航基隆，並有意將基隆設定為東亞母港。（龐洛郵輪提供／張志康基隆傳真）

業者表示，法國龐洛郵輪自1988年成立以來，便以「小即是美」的精神為主要訴求，強打精緻、奢華的遊遊方式。2012年龐洛郵輪逐步將市場擴展至英國、歐陸及北美市場，後續又於2014年將航線及市場延伸到南半球的澳洲、紐西蘭。

法國龐洛郵輪將於3月下旬首航基隆，並有意將基隆設定為東亞母港。（龐洛郵輪提供／張志康基隆傳真）

業者表示，龐洛郵輪原本就打算進軍亞洲市場，但受到疫情影響，時程受到影響。自2023年起，龐洛郵輪正式推廣東亞航線，除中國大陸上海以及南亞的新加坡外，也將於3月24日首航基隆。業者也透露，有意將基隆港設定為東亞航線的母港。

3月份首航基隆的船隻是日麗號（Ponant Le Soleal），與先前停靠基隆動輒10萬噸級以上的郵輪不同，日麗號的噸位僅有1萬噸，旅客人數也僅有200餘人，強調的是用精緻的船上設施與服務，提供旅客奢華、舒適的旅程。

業者表示，從去年開始在台攬客，規畫11天日本奢華跳島行程，每人26.5萬元起，沒想到開賣當天，就直接秒殺。除在台的旅客外，還有80餘名世界各國旅客將飛至台灣登輪，利用日麗號高科技驅冰船的優勢，串連西表島、竹富島、石垣島、久米島、座間味島、喜界島等多個島嶼。