國民黨立法院黨團6日召開「給地方穩定財源不要施捨 蔡政府應速修財劃法」記者會，立委賴士葆（右起）、總召曾銘宗、立委費鴻泰等出席。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團今開記者會，質疑中央與地方資源分配不均，呼籲新內閣盡速將院版《財劃法》修正草案送到立法院。國民黨團總召曾銘宗表示，為鼓勵地方政府積極招商，營利事業所得稅應分20％給地方政府，此外，中央政府對地方政府一般補助款予以法制化，提高地方政府財政自主能力。

曾銘宗指出，副總統賴清德在2018年8月8日擔任行政院長時曾承諾年底九合一選舉結束後，行政院會提出《財劃法》修正草案，但結果民進黨選輸了，修正草案也不提出了。

曾銘宗表示，早期是2都(台北市、高雄市)，現在已經是6都，政治情況與區域發展完全不一樣，國民黨團建議蔡政府，盡速將《財劃法》修正草案送進立法院。

藍委費鴻泰表示，任何一個地方政府需要建設，需要經費來源，但現在的蔡政府集權又集錢，讓地方政府巧婦難為無米之炊。費呼籲民進黨政府，就算不是綠營執政縣市也有綠營支持者，請蔡英文總履行承諾，速修《財劃法》。

首席副書記長林思銘表示，繳稅金額跟不上分配比例，《財劃法》的公平性在哪裡？《財劃法》從民國88年修正後，就未曾修過，迄今已超過24年，造成縣市財政分配不均，城鄉差距的後果。

林思銘認為，《財劃法》目前最大的問題在於中央霸佔了稅課收入的大部分，而不分給地方，歸屬於地方的稅收不及整體的20％，如此少的稅收，卻要做那麼多自治的事情，這要地方如何能發展得起來？應將統籌分配款分配給各縣市政府，地方政府不用如小媳婦看中央的臉色生活，也可避免政策面中央請客，地方埋單的不公平現象。

藍委賴士葆表示，《財劃法》修訂原本是財政問題，結果變成政治問題，每次國民黨團提出，最後無疾而終，陳建仁自稱溫暖內閣，要有實質的溫暖，就請將中央的錢，多放一點統籌款給地方。