兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，全球REITs市場中，持續看好新加坡市場，除了新加坡的外商與外國勞動者紛紛回籠工作，增加置產與租房的可能性；先前疫情與通膨使房地產市場陷入缺工、缺料，也提高現有樓房的租金調漲機率；新加坡長年推動公積金(CPF)計畫且鼓勵全民參與，這項計畫鼓勵民眾使用公積金來置產或還房貸，更有利延續REITs收益的恆定性。

統計至去年底，新加坡REITs指數股息率高達5%，超過澳洲的4.63%、美國的4.39%、香港的4.07%、日本的4.03%與英國的3.20%，冠蓋全球市場均值的4.54%，可見新加坡REITs的收益成長性相對強勢。

此外，新加坡REITs有機會投資國際資產，更相對聚焦在高成長性的題材上，像是零售、商辦、物流工業、數據中心等產業，多為實體房地產資產，擁有相對穩健的平均租期、平均承租率，也蘊含租金持續上調的空間。

展望後市，估計2023年美國聯準會升息步調趨緩，利率水準進入高原期後，REITs市場將獲得喘息機會。另外，中國放開清零政策，預估3月的兩會前後將釋放更多振興經濟政策，與新興市場經濟連結之產業的REITs資產可望受惠。現階段趁勢納入具國際化、多元化資產的新加坡REITs，有機會掌握較高股利率及較穩健收益的投資價值。