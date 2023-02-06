「AcQUA源少年」將於3月25日在信義劇場Legacy MAX舉辦「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」，也是他們出道後的首場演唱會專場，莑茗和秉諭表示這次是屬於AcQUA的演唱會，意義非凡也是每位團員2023年最重要的心願之一；毓家和佾暘則坦言內心激動緊張，第一次以AcQUA的身分舉辦專場，很期待與粉絲們見面，希望大家會喜歡這個「大計劃」；弘道則說「完全不會緊張」，反而非常興奮能把累積的作品全部展現出來，希望觀眾們可以好好欣賞，一起Have Fun。

AcQUA源少年將於3月25日舉辦音樂會。（寬宏藝術提供）

成員們去年8月出道後便活動滿檔，兼顧工作和學業，如今再進入演唱會籌備期，莑茗坦言壓力多少會有，他說：「從得知有這個演唱會的計劃時，我就開始嚴格要求自己的狀態，在健身、飲食、舞蹈、歌唱都花更多的時間準備，希望大家看得開心。」秉諭更直呼「因為是AcQUA的首次專場演唱會，壓力有點大，但絕對會Hold住！一定會更加努力籌備帶給粉絲更好的表演。」其他成員也一致表示，歌唱和舞蹈的訓練一直都在持續加強，進入演出籌備階段，付出的時間與精力肯定要比以前更多，但為了展現更好的表演給粉絲，一定會更努力。

對於尚未出道便相伴左右的歌迷，成員們也忍不住感性告白：「每一次的練習都會想起粉絲辛苦做的應援，或者是到現場的支持，這些心意都會銘記在心，我們愛你們！」佾暘也特別傳遞內心話：「謝謝所有的粉絲，不管你們是從原子初期、AcQUA源少年或是前幾天才喜歡我們的，真的都很感謝，你們的鼓勵、應援是我們追夢路上最大的動力。」AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會門票本周五（10日）於寬宏售票系統及全台萊爾富、OK便利超商開賣。