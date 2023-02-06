高雄勞工局將在2月11日舉辦首場大型徵才，台積電等42家企業共開2500職缺搶人才。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

許多民眾會選擇在農曆年後求職、轉職找新工作，因應此熱門時機，高雄市勞工局將於11日在新光三越左營店彩虹市集1樓夢想廣場，舉辦今年首場大型徵才活動，共釋出2500工作職缺，其中包括「護國神山」台積電、日月光、國巨等科技大廠，另有王品、家樂福等知名企業一同參與，提供多元工作機會。

勞工局表示，農曆年後是許多民眾求職、轉職的熱門時機，勞工局也在這段期間，舉辦今年首場「創薪起飛 魅力高雄」大型徵才活動，各產業類別超過42家廠商所釋出的工作職缺。

參加徵才廠商中，包括台積電南科廠區、日月光、國巨、三元能源、華泰電子等科技大廠，以及王品、春水堂、集雅社、家樂福、迪卡儂、特力屋等知名企業，職缺內容有工程師、技術員、儲備幹部、服務員、客服管理師等，提供多元的工作機會，讓求職、轉職需求的民眾能有更多的選擇，透過面試順利找到理想工作。

為使到場求職民眾增添好彩頭，勞工局也推出早鳥活動，前100名參加面試者將可獲得「求職好運刮刮樂」領取精美獎品。針對還在求職路上徬徨猶豫的民眾，勞工局也設置「CPAS職業適性診斷測驗」專區，透過專業人員針對個人特質的分析建議，協助掌握自我優劣勢與瞭解職場可近性，亦可進一步提供受測者職訓與就業諮詢。

勞工局提醒，為方便求職民眾提早選擇合適的工作，徵才活動職缺資料已公布於勞工局訓練就業中心網站，歡迎求職民眾上網瀏覽職缺並填寫線上電子履歷，活動當天可立即透過身分證條碼掃描，快速列印求職登記表，以節省填寫履歷資料及投遞應徵時間。