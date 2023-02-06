台灣代表團出征東京奧運時，選手搭經濟艙引發爭議，體育署長張少熙事後請辭，職缺遺留至今逾一年半，如今內閣改組後仍懸缺，立委黃國書、張廖萬堅直言，現行法規讓體育署長的門檻過高而選才受限，呼籲修法鬆綁及人才尋覓應同步進行，以解決體育署長時常懸缺的問題。

黃國書表示，行政院公布新內閣名單，美中不足的是體育署長還是懸缺，在2023年疫情過後，台灣面臨重大國際賽事，如女子足球世界盃、世界棒球經典賽、世大運、亞運，各界擔心若署長持續代理，是否有足夠能量應付繁雜業務，備戰能量是否充足、行政奧援是否都到位。

黃國書指出，今年的國際體育賽事數量比以往要多，因為疫情的影響，首度出現世大運、亞運同年舉辦，其他還有大大小小的國際賽事，可能有將近10個國際體育賽事需要體育署協助選手訓練、提供支援，如果能有正式的體育署長到任，對各賽事的作戰指揮就能更加全心全意。

黃國書認為，現在體育署長難尋也有其結構上的法規因素，現行《教育部 體育署組織法》規定，署長只能由簡任12職等以上的常任文官或具大學校長資格的人擔任，選擇十分受限，外界一直都有聲音希望放寬限制，他也已提案修法，透過資格鬆綁，能有更多人才可以徵詢。

張廖萬堅強調，林次長已經代理523天，現行法規只能由常任文官或具大學校長資格的人擔任，選才受限，建議應該升格體育部，讓體育部長的位階及權責能相符，或者儘速修法將體育署長改為政務任命，廣納民間人才，讓台灣體壇能有更好的發展。

黃國書呼籲，外國都曾有任用過社會企業家或退役運動選手擔任體育正副首長，對於國家體育進步產生不小作用，除當前署長人才尋覓外，期許新內閣同步進行《教育部體育署組織法》修正，讓台灣能夠一勞永逸解決體育署時常懸缺問題，為台灣體育政策鋪設更將穩定的道路。