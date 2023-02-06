截至午間收盤，滬指報3,230.52點，跌1.01％；深成指報11,863.18點，跌1.59％；創指報2,529.54點，跌1.96％。
盤面上，ChatGPT概念、高壓快充、換電概念股漲幅居前。貴金屬、稀缺資源、CRO概念股跌幅居前。
A股三大指數6日早盤震盪走低，三大股指均跌超1％，創指跌近2％。概念股方面，ChatGPT概念持續強勢，高壓快充、換電概念等新能源設施相關類股逆市走高，旅遊類股反彈回暖，數位經濟概念股集體活躍；有色、大金融、地產等權重類股持續低迷，醫藥醫療股走低，太陽能、半導體、鈉離子電池等概念股集體走弱。總體來看，個股跌多漲少，兩市超3,300檔個股下跌，早盤成交額人民幣5,688億元。
截至午間收盤，滬指報3,230.52點，跌1.01％；深成指報11,863.18點，跌1.59％；創指報2,529.54點，跌1.96％。
盤面上，ChatGPT概念、高壓快充、換電概念股漲幅居前。貴金屬、稀缺資源、CRO概念股跌幅居前。
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