截至午間收盤，滬指報3,230.52點，跌1.01％；深成指報11,863.18點，跌1.59％；創指報2,529.54點，跌1.96％。

盤面上，ChatGPT概念、高壓快充、換電概念股漲幅居前。貴金屬、稀缺資源、CRO概念股跌幅居前。

滬指開盤跌10點 深成指跌0.37％
A股三大指數下挫 創業板指早盤跌逾1％
大型科技股大跌 恒生科技指數早盤重挫近4％
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