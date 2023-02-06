勞動部金門就業中心長期輔導地區民間團體，協助推展多元計畫並提供在地就業機會協助弱勢族群就業，今(2023)年推展成績亮眼，協助11個民間團體共同參與多元就業開發方案，提供28個工作機會，歡迎弱勢族群之失業者踴躍報名參加，服務電話：082-311119。

金門就業中心指出，2023多元就業開發方案申請核准的社會福利團體包含金門縣紅十字會、銀髮族協會、生命線協會、身心障礙者家長協會等，補助共8名進用人員，主要工作內容為關懷訪視員、守護員、活動促進員、自立培力員等。

而在地區社區發展協會團體方面，包括烈嶼鄉東林、金城鎮古崗、後浦商圈、金沙鎮斗門、何厝、忠孝新村、官澳等社區，申請補助20名多元人員，從事社區聚落觀光景點導覽解說、社區產業DIY手作體驗活動、商品製作銷售等工作內容，弱勢族群之失業者可依自身的技能或興趣，選擇適合自己的工作職缺報名。

金門就業中心張哲銓主任表示，多元就業開發方案具公法救助性質，用人薪資以每人每小時176元(基本工資)核給，每月工作時數最高150小時，工作期限至2023年12月31日止。推介原則以弱勢族群之失業者為限。

就業中心提醒，事業單位負責人及已領取公教人員保險養老給付、軍人退休俸、公營事業退休金或勞動基準法規定之退休金者未符合參加本方案資格。即日起有工作需求的鄉親，針對上述多元就業開發方案之職缺內容及條件有任何問題，請洽金門就業中心詢問。