去（2022）年爆料新竹市前市長林智堅，中華大學碩士論文涉嫌抄襲的立委王鴻薇，遭林提告妨害名譽，不過在林的論文被認定抄襲、學位遭撤銷後，台北地檢署認定王爆料有所本，作成不起訴處分。對此，王鴻薇表示，這是遲來的正義，並透露檢方在調查過程中，「從來沒有傳喚」過她。令人意外。

王鴻薇去年7月爆料林智堅碩士論文抄襲，遭林委任律師赴新竹地檢署按鈴控告加重誹謗，竹檢移由北檢偵辦，事後北檢考量林的中華大學碩士文憑，已因其碩論抄襲而被校方撤銷碩士學歷，因此將王鴻薇不起訴。

王鴻薇今（6）日在臉書分享相關訊息，透露檢方在調查過程中，從來沒有傳喚過她，在數個月後終於獲得了遲來的正義，網友們也紛紛留言，大讚「很欣慰，台灣還是有正義的」、「事實勝於雄辯，委員辛苦了」、「繼續加油！下架民進黨，不達目標絕不終止！」

除提告王鴻薇加重誹謗不起訴外，林智堅也因學位被撤銷一事提出訴願，中華大學的部分教育部日前已駁回，訴願決定書中載明，林出席學倫會時，因無法明確回答論文的相關問題，被認為「於一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處，難認需運用複雜統計方法之OO期末報告書係由訴願人所撰擬。」