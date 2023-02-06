佛光山創辦人星雲法師於昨日（5日）下午離世，享耆壽97歲，他晚年深受高血壓、高血糖、高血脂等慢性病所苦，尤其是糖尿病纏身超過50年。醫師表示，糖尿病是凶狠的健康殺手，增加心臟病發作機會，還會導致腎臟衰竭、神經病變、視力變差等。民眾若發現出現8大症狀：喝多、吃多、尿多(早期3大症狀)，及容易覺得疲累、視力變差、容易頭痛、傷口不易癒合、泌尿道系統反覆感染等8大症狀，就要小心是否已糖尿病上身。

衛福部國健署表示，糖尿病主要分成第一型糖尿病（胰島細胞遭破壞，造成絕對胰島素缺乏）、第二型糖尿病（胰島素阻抗，及合併相對胰島素缺乏）、其他型糖尿病、妊娠性糖尿病。至於發生原因，第二型糖尿病的發生與遺傳有關，但肥胖、飲食不當、情緒壓力、懷孕、藥物也可能促使疾病發生。

外科醫師白映俞在照護線上表示，第二型糖尿病的早期症狀不明顯，大約3分之1的患者不知道自己的血糖過高，最可能讓患者注意到的早期症狀是所謂的「三多」：喝多、吃多、尿多，當血糖愈來愈高卻不自知時，後來患者會容易覺得疲累，看東西時發現視力好像變差；有些人則容易頭痛，或發現傷口（尤其是腿部傷口）不容易癒合；有些患者則是因為反覆的泌尿道感染，排尿疼痛而到醫院求診；有人總覺得皮膚很癢，就醫時發現反覆有黴菌感染。

她並表示，糖尿病即是糖分都留在血液裡，產生「高血糖」狀態，高血糖讓血管裡有愈來愈多斑塊堆積，血流速度變慢，血管逐漸變硬，因此容易突然心肌梗塞、狹心症發作，導致糖尿病患者易因心血管疾病而猝死；另外，高血糖常見的併發症是腎臟、眼睛、和神經病變，例如現在幾乎一半的洗腎患者是因為糖尿病而引起腎臟衰竭。

至於如何減少罹患糖尿病的風險，白映俞表示，可透過控制體重、避免久坐不動的生活型態、戒除抽菸、吃太多紅肉及加工類食物、少吃甜食。