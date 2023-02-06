國民黨副主席夏立言將率團赴陸會見大陸國台辦主任宋濤，反映台灣民意，被民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬質疑誤判情勢淪統戰工具；對此，國民黨發言人林家興籲民進黨少一點抹紅，多一點祝福，不要阻礙國民黨為台灣民眾拚好日子的努力、自甘成為兩岸民間交流、邁向和平繁榮與區域穩定的絆腳石。

林家興強調，國民黨始終堅持「捍衛中華民國、守護台灣民主、維護區域和平穩定」的立場以及「親美，友日，和陸」的對外方針不曾改變，反倒是民進黨論述多頭馬車，近期遭逢九合一大選民意反撲後，不斷修正說法跟上國民黨論述，難道持續誤判情勢又不斷說法反覆的人不正是民進黨自己嗎？

林家興反質疑，照鄭運鵬的標準與邏輯，陳菊任高雄市長時於2013年到對岸，還受到當時民進黨一片推崇肯定，是否有什麼重要任務？鄭運鵬自己在2008年敗選後到中國大陸與三大國營電信商做生意，是否有什麼重要任務？新任行政院副院長鄭文燦與新任陸委會副主委梁文傑2012年到澳門酒店接受招待，請問又是有什麼樣的重要任務？是談宇宙大爆炸，還是酒店業文藝復興，可否公佈出來讓台灣社會民意檢驗？

林家興強調，國民黨此次赴大陸之行，是延續去年八月的交流聆聽之旅，注重在大陸台灣民眾權益以及民生經貿問題，並代為反映廣大農漁民與及中小企業的心聲，到大陸去是為了「顧民生護台灣」，聚焦追蹤民生經濟議題及台人權益，更渴望促進兩岸透過交流對話減緩對抗，與上述民進黨人士赴陸是為了自己的利益有如天壤之別，台灣民眾都看得相當清楚。

林家興提醒，近年地緣政治風險逐漸增高，諸多重要人士都提到避戰、交流對話的重要，無論美方或蔡總統都對大陸事務表達應務實善意的談話，難道鄭運鵬也認為這些人想與對岸交流是「不正常」？