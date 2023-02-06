榮成公布2023年1月自結合併營收28.9億元，月減達33.56％、年減達37.64％，為近34月低點。營業虧損擴大至2.59億元，虧損月增18.45％，歸屬母公司稅前虧損3.04億元，虧損月增34.35％，稅前每股虧損0.23元，均創歷史新低。

榮成先前法說時指出，中國大陸因解封後疫情升溫，使集團中國大陸稼動率去年11月自100％滿載降至92％，加上12月及今年1月均安排部分紙機歲休，預期稼動率將進一步降至80％，已預示營運將進一步下滑。

榮成預期，若中國大陸疫情自2月起趨穩，消費及物流重啟將帶動紙箱需求回升，中國大陸第二季經濟動能有望由復甦轉向加速，有機會帶動營運恢復過往全產全銷狀態。且兩岸政府可能推出新利多政策刺激經濟，均有助用紙需求增加，有助榮成營運恢復常態。

法人認為，隨著「疫情封控」的不利因素逐步消除，且中國大陸同業已知透過部分停機及延後建廠等方式維持市場供需，讓工紙價格不致於崩盤，榮成營運應已落底、走出最壞時期，工紙及紙箱需求應可樂觀預期好轉，帶動榮成營運谷底復甦、重返正軌。