星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，震驚國內上下；而國內換肝權威也是高雄長庚醫院名譽院長、星雲法師醫療團隊的召集人陳肇隆也曝光與星雲法師的52年緣分。陳肇隆表示自己從大二就與星雲法師結緣，擔任醫師後於2006年再度與星雲法師相遇，正式開啟了2人「醫療上」的善緣，陳肇隆也感性的表示「擔任大師的醫療團隊召集人是我最大的榮幸」並感念這些年來在擔任星雲法師醫療團隊上所學到的豁達。

星雲法師已被糖尿病纏身60年，長期飽受病痛纏身，從眼睛的視網膜、心臟、腎臟到血管都有嚴重病變，而身為高雄長庚醫院名譽院長的陳肇隆也為星雲法師組成專屬的醫療團隊，長年為星雲法師解決醫療上的需求。

陳肇隆表示，當時還是大二的他參加了「佛光山大專佛學夏令營」，雖已是52年前的事，但陳肇隆依然記得當時45歲的星雲法師英挺俊拔模樣。陳肇隆正式成為醫師後，於2006年9月再度見到星雲法師，當時星雲法師是因為滑倒摔斷肋骨，住進長庚醫院治療後，2人醫療上的緣分正式結下。

「他們每天都在跟時間賽跑、每天都在思考，還能為這個社會多作些什麼？」陳肇隆說道，當時星雲法師為了及時處理佛光山的各項事項，才住不到2天的院，就耐著平常人難以忍耐的疼痛出院，繼續回到佛光山服務；他也將星雲法師這樣為社會貢獻的精神與長庚醫院董事長王永慶的精神相提，感念2人同為社會付出的精神。

陳肇隆也曝光當時組成星雲法師醫療團隊的契機，「2011年佛陀紀念館即將開幕，日夜趕工的一個星期六清晨，我突然接到電話說大師可能中風」，當時陳肇隆立刻整合最優秀、最菁英的醫師群，到長庚醫學大樓地下室停車場等候星雲法師。從星雲法師下車的那刻，這群優秀的醫療團隊就與星雲法師開啟了12年來的醫療之路。

2016年10月，星雲法師腦室內有一個6.5公分大的血塊，造成星雲法師出血性腦中風，醫療團隊緊急手術開腦取出血塊，陳肇隆講起這段往事時表示「一般病人都很懼怕腦中風，但大師住院中卻非常淡定，每次查房都要為我們醫護人員開示，講述深入淺出的人間佛教，像是個生命導師」；而星雲大師也在經歷腦部大手術後，每天用盡力氣書寫上千幅的「病後一筆字」，並出版了「星雲大師全集」365冊。

星雲法師當時為了讓醫師們寬心，告訴醫療團隊「生了要死，死了要生，等於季節有春夏秋冬的循環，人生當然有老、病、死、生的輪迴」，讓醫療團隊深深感受到星雲法師的豁達，以及置生死之外的精神。

「醫療團隊以超凡的細心、耐心與發心，對師父無微不至的照顧；是我心目中最棒、最令人動容的護理團隊」陳肇隆說，星雲法師為了不占用社會資源，長期的醫療費用都堅持採自費支付，近期醫療團隊秉持以維護尊嚴、保守、減痛、非侵襲性的治療，來減輕星雲法師的病痛；而陳肇隆也藉此對護理師團隊們和法堂侍者群表達敬意與感謝。