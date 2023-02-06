國民黨台北市議員徐巧芯與游淑慧，近日接連宣布角逐2024立委提名，引發國民黨「世代交替」的討論，同黨台北市議員秦慧珠更痛批徐「為己謀權」、是「吵鬧的小雞」。對此，前立委沈富雄表示，他從徐巧芯身上，看到了自己年輕時努力奮鬥的樣子，也認為，徐的手法很厲害。

秦慧珠日前直言，很可悲的是，國民黨也好、輿論也好，都被這些「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走，對國民黨是傷害，主席朱立倫現在不講話是對的，因為他要領導國民黨選戰主軸，而不要呼應那些「喜歡亂叫的小雞」。

沈富雄今（6）日在網路直播節目《今天誰來沛》表示，他認為包含秦慧珠在內批評徐巧芯的聲音，多是保守派的意見。也直言，立委選舉是全民投票，若徐巧芯的言行舉止做過了頭、讓選民「反胃」，自然不會有票，「何必替她擔心？」

沈富雄接著說，徐巧芯的手法「最厲害」，有時候連他自己都會覺得好笑。他也解釋，自己會力挺徐巧芯、甚至說徐「未來有一天會當總統」的原因，正是因為在她身上，看到自己年輕時，努力、有衝勁，「一心一意要把事情做好而日夜不休」的樣子。

因此，對於徐巧芯喊出「神擋殺神，佛擋殺佛」，強調自己是「心狠手辣、不講武德的惡女」的行為，沈富雄表示，他不會覺得討厭，反而覺得「好好笑」。沈富雄也坦言，雖然認為徐巧芯有些部分像年輕時的自己，但徐的這些點子，自己是學不來的。