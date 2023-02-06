52歲張姓婦人4日早上騎乘租來的「微型電動二輪車」買早餐，因未使用方向燈遭到苓雅分局員警攔查，員警一靠近婦人就聞到濃濃的酒味，經酒測後，酒測值高達0.69，張婦聽到自己將依公共危險罪被送辦時，才知道騎電動車也不能酒駕，還理直氣壯的問員警「那我騎電動車怎樣勒？」讓員警相當傻眼。經員警一番解說後，張婦才乖乖就範讓員警依法送辦。

張婦4日上午飲酒後洋洋灑灑地騎著電動車去買早餐，紅燈右轉還不打方向燈，警方看到後上前攔查，沒想到一接近張婦就聞到濃厚的酒味，經警方詢問後，張婦也坦承「有喝一點點」。

員警告知張婦需要酒測時，張婦也非常爽快的答應「好啊！沒關係」，沒想到酒測值出來竟高達0.69；員警看到酒測值後，向張婦表示酒測值超標，已是公共危險現行犯，張婦聽到後先是愣了好長一陣子，然後才明白「電動車也算酒駕」。

張婦聽完員警講解後，竟然開始「起毛賣」，理直氣壯的問員警「那我騎電動車怎樣勒？」讓員警當場傻眼，經過耐心解說後張婦才乖乖就範，讓員警依公共危險罪送辦。

苓雅分局表示，酒後騎乘微電車上路，酒測值超過0.15MG／L，就會依違反道路交通管理處罰條例第73條第2項規定處1200元至2400元；拒絕酒測則依同條第三項處4800元，同樣都必須當場禁止駕駛且車輛移置保管；另外酒測值超過0.25MG／L以上，警方除了開單舉發，亦依《刑法》第185之3條規定，依公共危險移送法辦。