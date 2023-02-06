【LIVE直播】到底何時會宣布口罩解禁政策 指揮中心最新說法｜2023.02.06 @ChinaTimes

年後首次跌破2萬！中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增1萬6391例，與上周一同期2萬2138相比，降幅為26%。此外，境外新增249例，死亡新增63例。指揮中心醫療應變組組長周志浩表示，延續前兩天趨勢，比起上周一數字都下降，看起來疫情穩定。

指揮中心表示，今日新增之1萬6391例本土病例，個案分布為新北市(3,136例)，桃園市(2,125例)，高雄市(1,990例)，臺中市(1,921例)，臺北市(1,333例)，臺南市(1,242例)，彰化縣(838例)，新竹縣(566例)，苗栗縣(486例)，屏東縣(428例)，新竹市(414例)，基隆市(314例)，南投縣(291例)，雲林縣(291例)，宜蘭縣(275例)，嘉義縣(210例)，花蓮縣(200例)，嘉義市(128例)，臺東縣(79例)，金門縣(65例)，澎湖縣(53例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增63例本土病例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前確診數仍是反應春節前，通報減少的效應，所以過去幾天看起來有比較多的狀況，隨著通報回穩，人數會持續往下降。

特殊重症今天新增一名16歲青少年MIS-C個案，有慢性神經系統性疾病、長期臥床、使用非侵襲性呼吸器，未曾接種疫苗，1月23日發燒、咳嗽、呼吸困難至急診，經檢查有雙側肺炎及新冠，PCR陽性確診，收治專責加護病房，1月24日，因呼吸宭迫插管使用呼吸器及藥物治療，目前仍住加護病房治療中。

指揮中心說明，今日新增249例境外移入個案中，為113例男性、136例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月6日至2月5日。指揮中心統計，截至目前國內累計963萬5162例本土病例。2020年起累計1萬6729例本土個案。

指揮中心指揮官王必勝表示，過去7天以來總確診數為18萬3745例，和在上一周13萬9112例相比，上升32.1%，他解釋，春節假期很長，民眾暴露機會也高，是上升32.1%的原因，不過好消息是連續三天確診個案數，都比上周少，是否春節效應緩解了，再觀察幾天就會更清楚。