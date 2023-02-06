民進黨去年九合一選舉大敗，前行政院長蘇貞昌直到今年農曆年後才去職，前總統陳水扁今天批評，該負起政治責任的蘇貞昌一拖兩個月才下台。外界認為蘇一直想留任，陳水扁也認同這點，強調「他想做沒有錯啊！就像他女兒講的，她的爸爸很喜歡做事」。

農曆年後內閣改組「蘇下陳上」，陳水扁今天接受資深媒體人黃光芹專訪，對於外界質疑民進黨九合一敗選後的檢討還不夠，他認為，民進黨當前的重點應該不在所謂的敗選之後的檢討，因為再麼樣檢討，大家都見仁見智，大家比較擔心憂慮的是，慘敗帶給大家的焦慮。

陳水扁指出，很多人認為民進黨不是檢討還不夠的問題，而是敗選要有人負起政治責任，他也做過總統兼主席，很清楚民進黨是黨政同步，他不認為敗選的第一應負責任的是總統，就算蔡英文辭掉主席，她總統身分還在，所以，總統兼主席並沒有所謂的政治責任的問題。

陳水扁認為，有政治責任的是行政院長，蘇貞昌院長一做4年，4年前2018年的地方選舉，也是一樣民進黨敗選，當時行政院長賴清德非常堅持請辭，「就是因為人家辭掉院長，你才有機會」，這就是所謂政治責任的民主真諦，所以第一要負起政治責任的，應該是閣揆而不是總統。

陳水扁表示，問題是，不應該負起政治責任的蔡英文反而第一個辭黨主席，而應該要負起政治責任的閣揆，反而拖拖拉拉，一直拖到兩個月之後才離開，「這一點，我是比較感到訝異的地方」。

雖然蘇貞昌在九合一敗選後曾口頭請辭被蔡英文總統慰留，但他認為，當主席的都已經辭掉了，作為最應該負起政治責任的閣揆，「縱使總統有慰留之意，你還是要非常堅定的，要負起你應該負起的政治責任」。

陳水扁強調，如果蘇堅持請辭，他才不相信說總統還會堅持要慰留，即使一次口頭請辭不成，蘇應該堅持，並提出書面辭呈，就算總統把辭呈退回去，還是再送第二次辭呈，如果能如此「你說還會一拖兩個月嗎？不可能啊！所以這是個人認知的問題」。

主持人黃光芹詢問，所以你認為蘇那時候是想留的？陳水扁肯定的表示，「他想做沒有錯啊！就像他女兒講的，她的爸爸也很喜歡做事」。