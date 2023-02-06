美中關係不佳，對大陸高科技產業發動制裁，然而大陸國內也有經濟問題待解決，國際貨幣基金組織（IMF）上周五表示，北京當局近期採取的措施獲得不錯效果，但我們認為，大陸需要採取更多措施，才能解決房地產問危機。但大陸官方並不認同IMF的報告，強調整體運作相當平穩。

CNBC報導，大陸每年的國內生產毛額（GDP）有四分之一來自房地產市場，但從2020年開始打房以來，不動產市場受到影響，加上疫情與財務困難影響預售屋施工進度，爆發爛尾樓問題，房地產的景氣相當慘澹。

IMF亞太部副主任Thomas Helbling表示，近期當局放鬆對房地產的融資管制，這些措施受到歡迎，「我們認為需要採取更多行動才能結束房地產危機，部分開發商的財務問題尚未解決，換言之，爛尾樓問題仍然存在。」

Thomas Helbling提到，措施可能包括財務重組，需要確定過程中產生的損失要由誰來吸收等，「否則房地產低迷仍是一個經濟風險，現金流與儲蓄被卡住，阻礙到更廣泛的經濟復甦，越早開始動作越好。」

然而，北京當局則強調，大陸房地產市場運作相當平穩，沒有處於「危機」的狀態，「這是過去幾年去槓桿、去庫存所產生的自然狀況，相關風險只存在於部個別企業，整體影響相對較小，未來將努力確保交屋穩定，並合併體質不佳的開發商。」