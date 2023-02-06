印尼統計局資料顯示，2022年經濟成長率為5.31%，高於2021年的3.69%，且為近9年最佳成績，也高於5.29%的預期。
第四季經濟成長率年增5.01%，高於4.84%的預期，但是低於第三季的增加5.72%。
去年印尼新冠肺炎單日確診人數下降，政府取消了大多數管制措施，推動家庭消費上升，並且剩餘的管制規定已在年底全數取消。
2022年2月開始的俄烏戰爭，帶動大宗商品價格不斷上升，並且讓資源豐富的印尼受惠。印尼是動力煤、棕櫚油、鎳的主要供應國。
周一公布的官方數據顯示，印尼2022年經濟成長有所加速，主要原因為新冠疫情管制措施取消，及全球大宗商品熱銷，讓該國出口提升至創紀錄高位；然而印尼2022年第四季經濟成長速度卻放緩。
印尼統計局資料顯示，2022年經濟成長率為5.31%，高於2021年的3.69%，且為近9年最佳成績，也高於5.29%的預期。
第四季經濟成長率年增5.01%，高於4.84%的預期，但是低於第三季的增加5.72%。
去年印尼新冠肺炎單日確診人數下降，政府取消了大多數管制措施，推動家庭消費上升，並且剩餘的管制規定已在年底全數取消。
2022年2月開始的俄烏戰爭，帶動大宗商品價格不斷上升，並且讓資源豐富的印尼受惠。印尼是動力煤、棕櫚油、鎳的主要供應國。
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