易飛網表示，目前市面上機票至多分6期，此次搶先業界推出12期分期專案，如熱賣中的台灣虎航釜山、濟州、大邱及首爾等韓國熱門航點，以及亞洲航空復飛菲律賓馬尼拉、泰國清邁、馬來西亞吉隆坡及沙巴，分為12期每月僅需不到200元。

易飛網說明，集團廉航機票網頁網羅12家票源，提供旅人自行客製化廉航機票，可來回可搭配不同航空，且可不同航點進出，亦可線上加購行李及餐食，比價、訂位一站搞定。隨後在線上付款時選「信用卡分期」選項、使用中信銀信用卡線上刷卡，2步驟即可輕鬆搞定。

易飛網董事長周昀生表示，統計顯示，今年春節連假期間，桃園機場出入境人數明顯復甦至疫情前約4成水準，各界對於暑假恢復至逾7成水準抱持樂觀態度。惟目前機票成本仍高，可歸納出旅人的疫後消費心理學為「居高不下的旅費仍阻擋不了國人想飛的心」。

周昀生指出，易飛網據此攜手中信銀行推出12期分期0利率活動，並創業界之先推出機票分12期月繳制度，支持所有客群輕鬆實現久違的出國夢，不僅讓旅人省去帳單上龐大金額壓力、並將費用分攤至每月繳款外，盼成為今年旅遊市場穩定復甦的一大助力。

因應疫後觀光復甦，春節連假已創造一波出境高峰，易飛網此次優惠行程囊括2023春遊趣、日韓賞櫻季及五星渡假飯店等主題，將於8日上午登場的「泰好搶」曼谷機加酒5日搶購活動也適用，挑戰無壓新極限。