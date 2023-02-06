口臭問題如果不好好處理，可能會造成社交困擾，甚至影響人際關係。中醫師王昱琳在Instagram發文，列出5大可能造成口臭的原因，分別是吃太多重口味食物、肝胃火旺、口水分泌不足、口腔疾病、呼吸道疾病，同時也分享了5種可以幫助改善口臭的方法，像是確實做好口腔清潔、用鼻子呼吸等。

▎吃太多重口味食物

如蔥、薑、蒜、辣、咖啡等。

▎肝、胃火旺

以中醫的角度而言，口臭通常是「胃火旺」的表現，其他表現還包含嘴破、牙齦腫、容易饑餓等；而「肝火旺」也會造成口臭，特別是常熬夜、喝酒的族群，經常感覺嘴巴苦苦的，就是肝火旺的表現。

▎口水分泌不足

如乾燥症、焦慮、更年期等，都會影響口水分泌，在中醫算是陰虛的表現；口水不夠，細菌就容易殘留在口腔內，進而造成口臭。

▎口腔疾病

如清潔不當、牙周病和蛀牙等。

▎呼吸道疾病

如鼻子過敏、鼻塞而用嘴呼吸，以及鼻竇炎等疾病。

除此之外，王昱琳也分享了5種幫助改善口臭的方法：

▎飲食清淡

少吃燒烤、炸物、辛辣的食物，多攝取蔬菜水果。

▎做好口腔清潔

吃完重口味食物，記得要漱口和潔牙，除了能維持口氣清新之外，還可以預防口腔疾病。

▎減少口呼吸

張嘴呼吸並不是正確的呼吸方式，而是用鼻子呼吸，可以多觀察自己平常呼吸的方式，並慢慢改正。

▎尋求中醫

肝、胃火旺和陰虛都可以透過中醫調理，藉由清除體內多餘的火氣，與補充不足的陰液，達到改善口臭的效果。

▎薄荷菊花茶

薄荷辛涼芳香，菊花可以清除火氣，很適合體質偏熱又有口臭困擾的朋友飲用。