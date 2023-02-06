南韓33歲女星李裕英（이유영）出道時憑著甜美外表與清新脫俗的氣質，在大學時期就靠著第一部電影《春》獲得矚目，並在義大利國際電影節上榮獲最佳女主角獎，2015年又憑著另一部電影《奸臣》拿下各大電影節新人獎，使她成功打開知名度、演技備受肯定。而過去曾與已故男星金柱赫有過一段情的她，在男友去世之後曾因打擊過大休息半年的時間才復出，但近日卻突然曬出多張「親密床照」宣布戀情，令粉絲又驚又喜。

近日忙著拍攝新戲的李裕英，雖工作忙碌仍經常透過社群平台與粉絲互動，但幾乎「零緋聞」的她，近日卻突然在個人IG上公開多張照片。照片中，只見李裕英穿著白T，一頭散亂長髮並開心的對著鏡頭露出笑容，但眼尖的網友發現，她疑似正躺在某個人的懷中，照片裡也看得到另一隻手被枕在她頭底下，疑似是與情人的放閃照，而網友看到後紛紛表示「姊姊醉了嗎？」、「那隻手是誰的」、「姐姐交男朋友了嗎？」也引起網友瘋狂轉發。

對此，李裕英所屬經紀公司Ace Factory受訪時表示，李裕英所枕的就是男友的手臂，並強調「我們只知道她最近跟圈外男子剛交往。」而她大方認愛的態度也獲得廣大南韓網友的支持，紛紛湧入留言「姐姐要幸福」、「看你這麼開心那就好了」、「希望你們能一直好好的。」

事實上，李裕英過去曾與男星金柱赫交往，但金柱赫卻在2017年10月30日發生交通事故而身亡，突如其來的消息讓李裕英大受打擊，還因此宣布休息將近半年的時間，復出後雖逐漸走出陰霾，但也沒再傳出戀情，直到近日才大方認愛，也獲得大眾的支持。