新北市金山區陽金公路4.5公里處5日晚間9時許發生土石流坍方意外，造成下方的自來水公司林莊淨水場被土石淹沒，導致金山區六股里268戶停水。為降低民眾用水不便，台水公司急設5處供水站。

5處臨時供水站分別位於（六股里）頂六股3號活動中心前、（清泉里）法鼓路118號廟前面廣場、（五湖里）自強路20號及南勢54號消防隊旁運動休閒廣場、（美田里）文化二路2號金山高中。

新北市水利局表示，目前公路總局已經調派機具搶修，金山地區其他地區減壓供水，將會持續督導水公司盡速穩定恢復正常供水運作。