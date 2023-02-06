據了解，越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）1月17日宣布辭職，讓越共統治高層的權力移轉正是檯面化。阮春福下台是在強硬派領軍的反貪腐運動中傳出，數百名共產黨員正接受調查。越南國內政治可能正在經歷自冷戰結束以來最重大的變化。

張晨瑋指出，越南1月PMI受到全球經濟走弱而低於榮枯線以下，但數據較去年12月提升，且新出口訂單也首次於近3月來出現增長，2023年在中國放寬限制的條件下，市場需求有望轉強提振產出，多數業者對於未來產出抱持樂觀態度，惟短期內，越股成交量仍受到散戶信心影響，較為低迷，估計走勢波動仍較劇烈，但長期經濟成長仍值得期待。

日盛越南機會基金研究團隊表示，預期今年越南政府將釋出更多政策吸引企業參與公共投資，可望藉由公共投資刺激內需動能。今年初越南南北高速公路相關次項目建設紛紛啟動，龍城機場項目亦是重點項目之一，市場對今年基礎建設投資所帶動的商機寄予希望。越南股市本益比處於過去10年低檔，估值極具吸引力。據統計，今年以來外資買超越股2.1億美元，優於菲律賓及印尼。