配合交通部2030年公車全面電動化政策，新北市目前已有142輛電動公車上線營運，隨著疫情趨緩，轄內公車運量也回升至疫情前的9成，平均每日約76萬人次運量。新北市長侯友宜今前往台北客運四海站、復康巴士板橋停車場視察行車安全教育訓練，送上慰勞金給駕駛員，盼打造安全、禮讓的人本環境。

新北市長侯友宜今前往台北客運四海站、復康巴士板橋停車場視察行車安全教育訓練，送上慰勞金給駕駛員，盼打造安全、禮讓的人本環境。

侯友宜說，今年春節連假長達10天，公車司機相當辛苦，不太能休息，國際大都市重視人本環境，如何禮讓行人優先，絕對是公車駕駛叫運訓練裡非常重要的一環，今天特別來視察公車示範和演練，目前路口禮讓行人可以做到92％，未來希望做到100％。

交通局指出，新北市有2500輛公車，配合2030年公車全面電動化政策，希望全面換成電動，由於現在電動公車僅有低地板類型，新北市1500輛低地板公車皆列為汰換目標

新北市長侯友宜今前往台北客運四海站、復康巴士板橋停車場視察行車安全教育訓練，送上慰勞金給駕駛員，盼打造安全、禮讓的人本環境。（蔡雯如攝）

台北客運董事長李博文指出，台北客運集團2008年起推動行安服務八大要項，像是絕不超速、轉彎時速降至10公里以下、行經路口減速慢行、不闖紅燈不搶黃燈、車門關妥才起步、禮讓行人優先通行、不滯留載客、逐站播報站名等，2013年也教育駕駛員行經路口時，指差確認，停讓行人優先通行。

李博文說，台北客運每月會辦理駕駛員教育訓練課程，針對易肇事、違規地點派員定點稽查或以祕密客方式乘車查核，嚴格要求駕駛員遵守行車安全教育。

另外，侯友宜今也前往育成社會福利基金會的復康巴士據點視察，侯友宜說，轄內目前有522輛復康巴士，數量是全國之冠，去年服務人次達111萬，為了確保行車安全，業者也會定期辦理行車安全教育訓練課程，並檢討服務務身障、視障乘客的上下車流程、車輛保養及事故處理。

侯友宜表示，目前522輛復康巴士數量仍不足夠，他會持續募集，希望給予弱勢族群更好的服務，同時要求公車及復康巴士業者維持現行防疫管理措施，落實駕駛行車安全教育訓練、車輛保養維修和場站清消，同時抽檢稽查。