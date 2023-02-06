音樂界最耀眼的明星今天把自己最厲害的時尚帶到葛萊美獎（Grammy Awards）紅毯，以大膽的色彩、緊身的款式、名牌的珠寶、透視禮服盛裝赴會。

法新社報導，以下是一線明星在葛萊美頒獎典禮上的服裝：

●彩虹效應

如果想在紅毯上引人注目，亮色系包準吸睛。饒舌歌手麗珠（Lizzo）一襲綴滿巨大花朵的橘色D&G披風內搭同色系馬甲禮服，搭配桃色眼影、無指網眼手套霸氣登場。

饒舌歌手麗珠（Lizzo）搭著橘色D&G披風。（圖/達志）

泰勒絲（Taylor Swift）以兩件式綴有寶石的藍紫色卡瓦里（Roberto Cavalli）中空禮服優雅現身，巧妙呼應專輯名稱「午夜」（Midnights）；鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）一襲荷葉袖低胸酒紅禮服出場，盡顯高雅。

「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）一身紅皮革套裝外搭皮草大衣，戴著超閃鏡框的太陽眼鏡亮相。哈利史泰爾（Harry Styles）則可能不知道該挑什麼顏色穿，所以把所有顏色都穿上身了。

●黑色

當然，也有一些明星選擇保守、但性感的黑色。

奧莉維亞（Olivia Rodrigo）就搭上最近演藝圈紅毯常見的透視裝風潮，穿著若隱若現的及地黑色禮服性感現身。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120206