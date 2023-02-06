音樂界最耀眼的明星今天把自己最厲害的時尚帶到葛萊美獎（Grammy Awards）紅毯，以大膽的色彩、緊身的款式、名牌的珠寶、透視禮服盛裝赴會。
法新社報導，以下是一線明星在葛萊美頒獎典禮上的服裝：
●彩虹效應
如果想在紅毯上引人注目，亮色系包準吸睛。饒舌歌手麗珠（Lizzo）一襲綴滿巨大花朵的橘色D&G披風內搭同色系馬甲禮服，搭配桃色眼影、無指網眼手套霸氣登場。
泰勒絲（Taylor Swift）以兩件式綴有寶石的藍紫色卡瓦里（Roberto Cavalli）中空禮服優雅現身，巧妙呼應專輯名稱「午夜」（Midnights）；鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）一襲荷葉袖低胸酒紅禮服出場，盡顯高雅。
「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）一身紅皮革套裝外搭皮草大衣，戴著超閃鏡框的太陽眼鏡亮相。哈利史泰爾（Harry Styles）則可能不知道該挑什麼顏色穿，所以把所有顏色都穿上身了。
●黑色
當然，也有一些明星選擇保守、但性感的黑色。
奧莉維亞（Olivia Rodrigo）就搭上最近演藝圈紅毯常見的透視裝風潮，穿著若隱若現的及地黑色禮服性感現身。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120206
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。