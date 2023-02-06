資深藝人吳敏6日上午，以台灣觀光聯盟總會創會理事長的身分，拜會基隆市長謝國樑，共同討論疫情後如何振興基隆觀光相關議題。謝國樑指出，如何整合基隆市觀光資源，讓民眾能夠留在基隆消費。他也將與珠寶公會討論，如何整合商圈能量，吸引遊客駐足基隆。

謝國樑指出，隨著國內疫情緩和，基隆市觀光的振興已經是當務之急，包括郵輪逐漸回到基隆，因此如何讓觀光客願意留在基隆觀光、消費，便成為基隆市政府的最重要工作。他邀請吳敏以觀光聯盟總會的身分來訪，希望從業者的角度，給出相關的建議。

吳敏表示，觀光聯盟總會近日與泰國簽訂MOU備忘錄，積極推動引進觀光客等相關措施。她認為基隆除了有眾所週知的美食外，也有許多可以講述故事的地方，透過故事，傳達基隆的美、好，讓遊客能夠從中學到一些東西，才能讓人意猶未盡，進而有重遊的意願。

吳敏也拿去年觀光聯盟總會與嘉義市合作推動嘉義商圈成果發表會為例，強調可以透過超跑、賽事經濟等方式，與在地的商圈合作，結合觀光，帶動基隆市的經濟發展。

謝國樑說，對於疫後振興基隆觀光，台灣觀光旅遊聯盟總會表達合作意願，可協助基隆帶來更多遊客，他請觀銷處長郭霽擔任窗口，雙方研商透過充實的旅遊方案內容，吸引更多觀光客造訪基隆，品嘗美食之際也能多多採購在地商品。

謝國樑補充指出，他本周將與金銀珠寶公會會面，討論和廟口、仁愛市場商圈等業者合作，鼓勵觀光客及郵輪遊客，除品味基隆美食小吃外，在離開基隆之前，多多購買在地商品，帶動地方產業商機。