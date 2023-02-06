臺北市中山區公所與台北市文昌宮於2023台灣燈會在台北開展期間，特地在元宵節當天攜手舉辦「文昌禧兔耀元宵 闔家祈福活動」人口政策宣導活動，希望在疫情趨緩之際，邀請親子家庭一同到戶外走走。活動以藝文表演及親子闖關活動為主軸，大、小朋友在熱鬧的演出和手作活動中，共同歡度一個溫馨愉快的元宵假期。

中山區公所歷年來所舉辦的家庭日活動，已經累積了多年來的好口碑，讓不少平時忙碌於工作，無法陪伴小孩的現代家庭，能夠在難得的假日時光陪伴孩子，增進親子間的情誼。今年中山區公所與文昌宮在元宵節當天舉辦家庭日活動，邀請12組中山區在地里民、新移民及學生團體擔任演出嘉賓，有氣勢懾人的跆拳道擊破、熱力四射的MV熱舞、充滿異國風情的日本舞蹈，還有川劇變臉等精采絕倫的演出。最後壓軸登場的是最受小朋友歡迎的點心家族帶領著乖乖和旺旺人偶一起全場帶動唱跳，全場氣氛HIGH翻天，大、小朋友一起隨著音樂手舞足蹈，場面溫馨逗趣。

活動也於尾聲邀請中山區區長李美麗(左1)、台北市文昌宮黃忠慶(左2)，以及現場的大小朋友們，一起點亮祈願燈籠，增添中山區心雙連線形公園燈區氣氛。(圖/臺北市中山區公所提供)

除了舞台上的熱情演出外，當天的闖關遊戲更是寓教於樂、豐富有趣，這些關卡包含國民年金、急難救助、廉政宣導以及臺北市義勇消防總隊防火宣導攤位、香氛蠟燭DIY、捏麵人DIY及彩繪燈籠等關卡。其中捏麵人DIY是最受大、小朋友喜愛的關卡，小朋友紛紛發揮自己的想像力，認真的將手上的黏土捏成各種風格的兔子，專注認真的模樣，讓爸爸媽媽們不時拿出手機記錄下這些可愛的畫面。彩繪燈籠特別搭配元宵節祈福意象設計親子彩繪燈籠活動，讓爸爸媽媽和小朋友可以在祈願燈籠上寫下祈願語，將燈籠掛上祈福燈牆，期盼心裡許的願望能夠在兔年皆能成真！另外在政令宣導攤位，參加的民眾答對問題，都收到一份實用的禮物，不但藉著遊戲了解政策的美意，這份實用的禮物也讓參加者多了一份驚喜。最後過完5關的民眾還可以兌換有文昌保佑好神書套，這是台北市文昌宮配合臺北市政府人口政策，特地準備贈送給參與活動的大、小朋友們。台北市文昌宮黃忠慶主委表示，文昌保佑書套及文昌筆都經過文昌帝君加持，希望在新的一年能帶給每一位民眾好運，也保佑小朋友學業魚躍龍門、金榜題名！

由區公所舉辦的親子活動，為活動增加不少趣味，也增加家庭間的互動，創造更好的家族回憶。(圖/臺北市中山區公所提供)

中山區李美麗區長感謝市民朋友們對中山家庭日的支持，今年特地選在元宵節當日舉辦親子活動，希望藉由元宵節的祈福意涵，安撫這兩年受疫情影響而浮動不安的人心，也藉此邀請市民朋友一同漫遊中山區，提供市民朋友增加親子共處、增進情誼的機會，創造親子互動的美好時光。未來中山區公所也會持續規劃多元且豐富的親子活動，延續中山家庭日的好口碑。中山區公所祝福市民朋友兔年吉祥、鴻兔大展。