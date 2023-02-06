過去曾在《康熙來了》拿下搞笑王冠軍的藝人林智賢，曾與宅男女神小茉莉有過一段情。與他年紀相仿的張兆志、馬國賢都有幸福感情，但他仍保持單身。原來是他剛結束一段4年的感情，對方控制欲較強，曾因一罐「茉莉香」的沐浴乳，打翻醋罈子，讓他備感壓力，最後因雙方價值觀不合黯然分手。林智賢表示，現階段想先休息，好好享受生活，感情的事暫時擺一旁。

林智賢之前身材有些臃腫。（林智賢提供）

林智賢透露，有次家中的沐浴乳用完，女友拜託他去樓下便利商店購買，結果買回家，女友看到沐浴乳竟大發雷霆，讓林摸不著頭緒，追問下才知道，女友質問他，為何要買茉莉香的沐浴乳？讓他聽了哭笑不得。

還有女友經常為了他與其他女主持人聊天開玩笑吃醋，有次演出短劇，林智賢需與另一位女藝人擁抱，他看完劇本後，趕緊要求製作人把擁抱橋段刪除，就是不想讓女友生氣，引起爭端。林智賢透露，其實他與女友本來已有共識不婚不生，攜手偕老，但因爲種種問題，只好協議分手。

而林智賢分手後，開始積極減重，飲食控制搭配代謝輔助食品3週減去6公斤，甩掉大肚腩，他之前的西裝扣子經常炸開，如今穿上合身西裝，線條畢露，體態截然不同。林智賢說，以前經常陪著女友到處吃美食，比較不容易管理身材，現在恢復單身，自己就比較注意飲食份量與均衡，後來竟然又再掉了2公斤，苦笑說，算是分手後比較值得高興的事吧。

53歲的他成功減重後，桃花竟然馬上找上門，有20多歲的女生向他告白，但他認為兩人年齡差距太大，恐怕不太適合，但對方完全不在意，甚至拿趙正平等藝人舉例，年齡根本不是問題。對於突如其來的直球告白，林智賢坦言，心裡確實有點小漣漪，但目前還是希望享受下單身生活，告訴對方先當朋友就好。