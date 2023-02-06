央視在「王海大隊」養成殲-20飛行員的影片中，首度秀出在東海上空和美國F-35戰機遭遇的畫面。

美國空軍重新整編第65「侵略者」中隊（65th Aggressor Squadron，65th AGRS），而美國空軍作戰測試評估中心（AFOTEC）指揮官羅爾斯（Trey “Lou” Rawls）已獲得認證，成為身為將官的第一位第5代「侵略者」F-35A飛行員。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日報導，羅爾斯說，他十分感激能有機會和第65「侵略者」中隊共飛。在韓戰中，美國空軍飛行員對北韓和中國對手的殺傷率為10:1，可是到了越戰時，卻大降為2.5:1。美國空軍為了深入分析東南亞戰爭中的空戰問題，要內華達州奈里斯空軍基地（Nellis AFB）的空軍戰術戰機武器中心（Tactical Fighter Weapons Center）進行了名為「紅爵計畫」（Project Red Baron）的一系列研究。

去年6月美國空軍重新啟動第65「侵略者」中隊，要他們在奈里斯空軍基地負責了解，教授，並模擬5代空中對手。而在2005—2014年間，該中隊是以F-15機隊模擬可能對手的戰術和技術。

有意思的是，就在第65「侵略者」中隊重新啟動前不久，美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）司令維斯巴赫（Kenneth Wilsbach）才揭露，中國殲-20和美國F-35戰機首度在東海上空「近距離遭遇」。

當時維斯巴赫說，「現在要說他們打算用殲-20 做什麼還有點早，所以我們實際看到它所做的，只是展現空優」。不過，他也指出，美方發現，殲-20飛得很好。雖然他不認為那是交鋒，但當時F-35在東海飛得離殲-20相當近。同時他也表示，美方對殲-20相關的指揮與管制印象相當深刻。

也因此，以F-35作為侵略者平台，將訓練美國空軍飛行員如何應對如中方殲-20，或是俄羅斯蘇（Su）-57等隱形戰機威脅。

美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）司令凱利（Mark Kelly）在去年重新啟動第65「侵略者」中隊時說，「隨著中方研製5、6代戰機的威脅與日俱增，我們必須在朗里（Langley）、愛爾門道夫（Elmendorf）、希爾（Hill）、艾爾生（Eielson），如今還有奈里斯基地，利用一部分日常使用的5代戰機，以模擬敵方5代戰機的戰力。」

他強調，正由於有這可信的威脅，所以當模擬5代對手時，必須專業地執行，而那就是「侵略者」。