佛光山創辦人星雲法師於昨(5)日下午圓寂，享耆壽97歲，消息曝光震驚外界，知名主持人于美人也於今(6)日凌晨在臉書痛心哀悼，引用星雲法師的教誨：「若能依我的教法而行，就等於我永久活在你們的心中」，以表對星雲法師的敬重，但還是難掩字裡行間的哀傷。

于美人深深接受星雲法師的教誨，詳讀大師的著作，並分享以下對話，「你們不要傷心，天地萬物，有生就是無常之相，無論怎樣逃不了這個定律。所愛的必定有散失的時候，會合必有別離的時候，人間心物所合的身體，既是無常的，就不能如人們所想的自由。」

而于美人繼續引用星雲法師過去的智慧之語，「你們若能依我的教法而行，就等於我永久活在你們的心中。我的法身慧命，會遍於一切處和你們及未來的眾生共在一起」，難過的她，也不忘堅定修佛的初心，「堅定信仰，皈依法，依法而行，不懈怠的修學聖道，解脫煩惱，住心不亂」

最後，于美人留下3手勢符號表達對星雲法師的感謝與敬重，深深祝福大師抵達西方世界後，一切順心自在。于美人不用激動的文字哀悼，只分享星雲法師生前的語錄，看到此篇貼文的網友們也紛紛敬畏表示，「阿彌陀佛。」