泓德能源2022年自結全年累計營收近新台幣50.59億元，年增幅一舉突破88%，創下歷史新高。另外，因為辦理增資稀釋股權，2022年前三季每股稅後盈餘（EPS）為2.7元，年增幅高達3275%，逼近2021年全年EPS水準，屢創佳績，接下來泓德能源更將力拼第一季於創新板掛牌上市。

泓德能源資本額為新台幣8.5億元，自2016年創立以來，營收連年成長，旗下事業體涵蓋發電、售電與儲能領域，搭配獨家研發的「TITAN」智慧綠電系統，完備綠電供需，並提供綠能案場開發、維運管理到售電的一站式服務，降低使用綠電的門檻。

泓德能源董事長謝源一表示：「泓德能源興櫃一年內即通過臺灣證交所肯定，審議通過創新板上市一案，在2022年度的營收與獲利更是大幅度增長。根據證交所資料，創新板合格投資人戶數也已突破11萬戶，我們希望泓德能源能受到資本市場信賴與認可，未來也將繼續精進，並為臺灣2050年淨零轉型目標共盡一份心力。」

泓德能源總經理周仕昌認為，「在2022年泓德能源深耕發電、儲能與售電領域，並已逐步展現布局成效。國發會日前公布十二項關鍵戰略，提出2030年減碳目標由20% 上修至24％±1%，隨著政策期限越來越近，泓德能源除了擴大投資外，也將發展技術並加速邁向智慧電力公司目標，希望推動綠電普及化，讓未來家家有儲能、戶戶有車充，迎接新能源的時代。」