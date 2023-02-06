法人表示，群光去年受惠於AI影像產品以及網通產品的強勁需求動能，帶動全公司營收成長達8%，再加上著重於開發高附加價值的產品組合，使得獲利表現亦十分亮眼，例如在鍵盤方面，去年2-in-1裝置鍵盤、背光NB鍵盤與電競鍵盤等高單價產品成長不俗，因此在NB面臨庫存調整時，仍推動鍵盤獲利持續成長；在影像模組方面，因解析度規格大多由HD提升至FHD或以上，且客戶大多要求窄邊框設計，因此去年的產品單價亦大幅提升，明顯有益於獲利。

展望今年，法人預期群光將維持穩健的高個位數成長，因為群光具有多元的產品組合，去年非PC營收占比已經高達57%，因此在NB市場逆風的狀態下，仍能繳出成長的好成績。群光的AI影像產品應用領域十分廣泛，今年的策略著重在開發高毛利產品組合，將研發與產能資源調配至高毛利產品，因此預期今年群光的視訊監測產品將大幅成長，受惠於美歐的國防授權法NDAA轉單效應。此外，今年的車用影像產品、運動攝影機、視訊會議系統以及拋棄式內視鏡等產品，今年的營收預期也將有明顯成長。法人分析，第一季受到農曆新年假期、景氣衰退疑慮以及NB市場仍處於庫存修正期的影響，群光今年營收為先蹲後跳，第一季應該是底部，第二季反轉向上，第三季則如往常一樣為營收高點。

群光去年前三季每股EPS為7.88元，法人樂觀預估去年獲利水準有望超越市場預期，挑戰賺回一個股本，且群光股利政策向來大方，現金配息率為七成以上，因此法人表示目前群光殖利率將遠超出過去平均值。