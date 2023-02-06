學生、社區志工媽媽等製作餅乾、碗糕等助義賣。（張毓翎攝）

北台南家扶推動助學希望工程計劃已經33年，集結社會力量幫助逾5萬人次的兒少升學。（張毓翎攝）

北台南家扶中心6、7日與台南郵局合作舉辦助學義賣活動，曾受助的自強母親陳碧鸞特別捐贈助學金和義賣物資，她回憶當年為獨自撫養子女，每天工作18小時卻不敢喊累仍不免心酸，7年前經濟狀況改善後，她脫離家扶受養行列，並期許自己有朝一日從「受助者」變「幫助者」，今天她回到家扶助義賣，也希望以自身經歷鼓勵更多學子。

陳碧鸞是一名新住民媽媽，丈夫幾年前突然去世，她一肩扛起家計，為了支應子女的生活開銷，她曾在餐廳每天工作18小時，有次生病住院開刀，社工拎了一隻雞給她補元氣，讓她感恩至今，後來自己出來創業，家裡經濟逐漸改善，雖然當時子女還小，她仍主動取消申請家扶資源，表示「自己省一點就可以了，希望把資源留給其他孩子。」

北台南家扶主任莊淑惠說，北台南家扶推動助學希望工程計劃已經33年，集結社會力量幫助逾5萬人次的兒少升學。新學期預計要籌措近590萬元助學金，距離目標仍有146萬元的缺口；今天邀請陳碧鸞回來分享她的故事，除了希望鼓勵同學們要勇於克服困境，也藉由拋磚引玉，帶動更多人來關注和支持。