國際原油期貨價格，包括美國西德州原油、布蘭特原油雙雙大跌，儘管台北時間今（6）日小幅反彈，但二檔原油桿槓ETT反應上周大跌，股價齊步擴量大跌，惟期元大S&P原油反1（00673R）隨著國際油價而跌，至午盤已爆量五成、逆勢上漲約3％。

布蘭特原油上周自每桶86.40美元跌至79.94美元，單周跌幅約7.5％，向下測試每桶80美元的整數關卡價；西德州原油則來到每桶73美元關口，從高點到低點也跌接近8％。

街口投信分析，油價大跌主因2月1日的OPEC+聯合部長級監督委員會（JMMC），毫無意外地宣布維持現狀不變，加上有資料顯示，俄羅斯的原油供給並未因七大工業國（G7）設置進口價格上限而顯著減少，進而造成投資人獲利了結1月上旬超過10％的累積漲幅。

街口投信指出，然而，多數投資銀行對於中國經濟活動重啟可望推升需求的看法變化不大，特別是中國人民在過往一年的疫情管控之下，2022年的家庭儲蓄總額已較前一年度成長約八成，由9.9兆人民幣成長至17.8兆人民幣。

街口投信進一步分析，隨著疫情管控措施的鬆綁，積壓的需求可望於今年一次釋放，國內外旅遊的部分備受矚目，原油需求也將獲得大大提振，目前摩根大通（JPM）預測2023年的布蘭特原油將漲至每桶110美元。

期街口布蘭特正2今天放量大跌，股價跌幅約3.7％，至下午12點半過後，成交量已超過4.7萬張，比上周五的3.81萬張多；期元大S&P石油也跌2.5％，成交量逾1萬張，比上周五的6,700多張大增三成多。

另外期元大S&P原油反1股價勁揚約3％，成交量已達6萬多張，也較上周五的4.13萬張大增約五成。