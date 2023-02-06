中央流行疫情指揮中心公布，國內出現首例XBB.1.5個案，為一名境外移入，20多歲本國籍男性。此外，本土病毒株部分仍是BA.2.75為主，從上周53%主流優勢，持續擴大到65%，BA.5則已經退位降到17%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天境外移入個案中出現首例XBB.1.5，個案為一名20多歲男性，1月22日自加拿大入境，於機場主動告知有流鼻水、肌肉痠痛等症狀，機場唾篩結果確認陽性，經基因定序確認為我國首例境外移入XBB.1.5。

羅一鈞表示，先前美國曾報告指出，XBB.1.5在當地美東快速傳播，是現在美國主流病毒株，不過後續資料顯示，傳播力雖然增加，但還未看到重症、致死率等增加趨勢，尚未有證據需要準備或擔憂醫療量能，但會持續監測本土是否有XBB.1.5。

另外，世界衛生組織(WHO)於今年2月1日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)仍為全球主流株約佔65.7%；BA.2及其衍生變異株約佔14.6%。

各Omicron分支變異株中以BQ.1.1 (28.2%)、BQ.1 (14.1%)及XBB.1.5 (11.5%)變異株為多，其中BQ.1.1變異株主要分布於歐美及非洲區，XBB.1變異株主要分布於東南亞及東地中海地區。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增51例Omicron亞型變異株確定病例，分別為23例本土個案(15例BA.2.75、4例BA.5、2例BA.2、2例BQ.1)及28例境外移入(13例BA.5、5例BA.2.75、5例BF.7、2例BA.2、2例BQ.1、1例XBB)。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,564例、BA.2為1,034例、BA.2.75為167例、BF.7為156例、BA.4為104例、BQ.1為52例、XBB為33例；

另累計本土確定病例：BA.5為1,614例、BA.2為2,540例、BA.2.75為107例、BQ.1為29例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。

指揮中心表示，BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2 及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示，導致疾病嚴重性未明顯增加。