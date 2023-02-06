信評機構穆迪(Moody's)最新在上周五提出警告，稱該集團可能難以籌集資金。而標普也下調了集團兩家公司的前景展望。欣登堡研究(Hindenburg Research)在1月24日的報告中質疑了阿達尼集團的債務水準，以及使用了避稅天堂。

周一集團的旗艦企業、阿達尼企業(Adani Enterprises)股價暴跌9.6%，讓公司股票至今蒸發了近280億美元。

周一阿達尼電力傳輸(Adani Transmission)大跌10%，阿達尼綠能(Adani Green Energy)、阿達尼瓦斯(Adani Total Gas)、阿達尼電力(Adani Power)、阿達尼Wilmar股價皆下跌約5%。

僅有阿達尼港口(Adani Ports & SEZ)股價升1.2%。

印度市場監管機構在上周六採取行動，平息了投資人的擔憂。該機構表示，儘管阿達尼集團旗下公司股價近期大幅下挫，但印度金融市場仍維持穩定，持續以透明和有效的方式運作。