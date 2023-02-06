高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，消息一出，引發各界高度關注，而星雲法師與許多政治人物都有交情，前高雄縣長楊秋興6日上午10時許也前往佛光山弔唁星雲法師，回憶起他跟星雲法師的深厚交情，楊秋興忍不住紅了眼眶，他也感嘆星雲法師圓寂，對台灣的損失太大。

楊秋興表示，得知星雲大師圓寂，內心相當不捨，他跟星雲大師有很深的緣分，他2002年剛擔任高雄縣長時，星雲大師就將佛光山遷回原高雄縣，並稱是要送給他當作當選縣長的禮物，讓他喜出望外，所以他非常重視佛陀紀念館建設案，在佛陀紀念館興建過程，他也跟星雲法師不斷交換意見，雙方的交情也愈來愈深。

楊秋興指出，在他擔任高雄縣長任內，過年也都會帶家人到佛光山參加除夕夜圍爐活動。很榮幸可以在他縣長卸任之前，將佛陀紀念館落成，當時他也親自將佛陀紀念館的使用執照交給星雲大師，他們的交情很深，星雲法師也影響他很多，對於星雲法師圓寂，他深感不捨。

楊秋興表示，雖然他縣長卸任已經近13年，但他還是常常上佛光山陪星雲大師享用「胡椒麵」，有時候外賓來訪佛光山時，他也都會陪同。星雲法師特製的胡椒麵特別好吃，以前湖北省省委書記來佛光山吃星雲大師的胡椒麵還吃了2碗。而星雲大師都是胡椒麵配小菜，他吃飯都很簡單。

楊秋興認為，星雲法師圓寂對台灣的損失太大，因為他在佛教界真的相當偉大，可以把佛教傳到五大洲，他大概是佛教第1人，所以他們出國到全世界遊走，有時因為邦交的關係，佛光山人可以給台灣人很大幫助，這也是星雲法師受眾人尊敬的原因之一。