女星許瑋甯與邱澤2021年無預警在社群上宣布結婚，但婚後兩人仍各自忙於工作，因此鮮少見到兩人同框，日前許瑋甯與邱澤一同參加閨密的生日派對，更罕見穿著豹紋緊身洋裝，展現性感的一面，而小倆口在聚會中的甜蜜互動也全被拍下，閃瞎眾人。

許瑋甯日前參加閨密的生日派對，照片中可見她穿著豹紋洋裝，胸前大膽的剪裁與超合身的設計，讓她的好身材一覽無遺，另外，從中也可發現派對中許多來賓都是攜伴參加，而在大合照中的角落可見她坐在邱澤的大腿上，緊貼著對方閉眼露出害羞的笑容，邱澤則雙手從背後環抱她，似乎是在宣示主權，看得網友紛紛直呼「好閃啊～」、「被閃得心甘情願」、「緊靠在一起太羨慕了」。

許瑋甯難得展現性感的一面。（圖／截圖自IG）

許瑋甯與邱澤甜蜜互動全被拍。（圖／截圖自IG）

事實上，許瑋甯2007年曾與同經紀公司男星阮經天交往，2015年結束近8年的感情，接著在2018年傳出與廣告導演劉又年交往，但在2021年的某次採訪中表示自己恢復單身，同年底在社群發文宣佈與邱澤登記結婚。

兩人結婚後，相當低調鮮少曬恩愛，但先前曾發出兩人一起做菜的照片，許瑋甯透露，照片是兩人從交往到結婚以來，首次一起出國到日本小旅行拍的，至於婚禮進度，她則表示一直都有在規劃，只是兩人目前都忙於拍戲「但我們兩個相信會有」。