一行4人外國遊客日前到太魯閣國家公園大同大禮部落健行，因未攜帶頭燈、僅靠GOOGLE地圖導航，在下山過程中迷失方向，眼見天色漸暗，遂撥打119求救，不過他們於搜救人員入山搜救過程中，靠著手機微弱光線找到路徑，最後平安下山，結束迷途驚魂記。由於登山迷途案件層出不窮，消防局呼籲，民眾登山前應先研究路線，並學會使用離線地圖APP，下載離線地圖及相關軌跡。

近年登山迷途案件層出不窮，花蓮縣消防局建議民眾可於手機安裝「消防防災e點通」APP，且登山前應先研究路線，學會使用離線地圖APP，下載離線地圖及相關軌跡。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

消防局日前接獲警察局轉報指出，一行4人外國遊客中午從太魯閣國家公園砂卡礑步道入山，前往太魯閣大同大禮部落健行，並行走同禮古道至大禮部落，孰料入夜後迷失方向，受困山中，請求協助。

消防局獲報後遍派遣新秀分隊3名警消，偕同1名太魯閣國家公園管理處人員，組成搜救小組入山救援，並告知該團不要再試圖移動，以免增加救援難度。

由於4人不知如何提供身處位置座標，搜救人員僅能透過4人在電話中所提及的景物，推斷該團可能位置，並在搜索途中不斷嘗試與該團聯繫，所幸當天晚間8點許，其中1名報案人用電話表示，4人皆已平安下山。

經警消深入瞭解，該團外國遊客健行前，有先到遊客中心看完步道導覽圖，接著在靠GOOGLE地圖導航進入步道，原預計拜訪大禮部落禮拜堂後，從得卡倫步道下至太魯閣國家管理處停車場，無奈GOOGLE地圖提供的路線資訊過少，加上天色逐漸昏暗，4人未攜帶頭燈，苦尋不著路，僅能原路折返，卻又在途中迷失方向，4人最後在搜救人員入山搜找的過程中，靠著手機微弱的燈光找到下山的路徑。

由於近年登山迷途事件層出不窮，消防局建議民眾可於手機安裝「消防防災e點通」APP，軟體內含119報案功能，且報案時能一併傳送報案者座標位置，以利定位救援。不過有許多路段無法使用網路，登山前仍應先研究好路線，務必學會使用離線地圖APP，下載離線地圖及相關軌跡，過程中也須準備飲水、食物、燈具、通訊器材等物，事故發生時才能及時求援，並提供救援單位足夠情資，以利加快救援速度。