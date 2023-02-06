新的一年不少人都期望是否能脫單，大陸《搜狐號》運勢專欄指出，摩羯座、射手座、雙魚座不論是做事或說話方面，都非常的討人喜歡，甚至在相處的過程中時常照顧對方的感受，進而讓對方產生好感，便無意中招惹了很多桃花。

▍摩羯座

摩羯座天生情商高，不論在說話、做事方面都很討人喜歡，和他們在一起不會有太大的壓力，而且也會照顧到對方情緒，一旦相處時間長了，就會不自覺得對他們產生好感，雖然摩羯座有時候並不是有意的，卻仍然會受到很多人喜歡，桃花躲都躲不掉。

▍射手座

射手座無論說話、做事都會按照自己的心意去做，不會刻意隱瞞，且在自己喜歡的人面前，他們就像一個長不大的孩子，會把最好的都留給對方，正是因為這份真誠，使得射手座很容易受到異性的喜歡，讓人終身難忘，桃花也會不請自來。

▍雙魚座

雙魚座非常看重感情，對於自己的親朋好友，總是會盡自己最大的努力去守護他們，甚至就算委屈自己，也會盡心盡力幫助別人，可以說他們是最能帶給别人温暖的人，很多人也因此這樣不自覺喜歡上他們，便無意中招惹了很多桃花，而雙魚座在這方面有些遲鈍，經常會誤解別人意思。