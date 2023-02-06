去年全球股市重挫，投機型股票成為重災區。今年由於投資人意識到許多主要經濟體的利率已經接近到頂，近來股市加速反彈，受惠於風險偏好回溫，許多投機股搖身一變再度成為帶動股市大漲的主力之一。

去年因股市大跌海撈一筆的基金們已經發現自己在這波反彈中站錯了位置。根據高盛出具的研究報告，避險基金這一波空頭回補力道之大，為2015年11月以來首見，其買盤規模甚至超越了2021年1月散戶小蝦米集結對抗金融巨鱷，導致GameStop等迷因股飆升並引爆「史詩級軋空」時所創下的記錄。

這一波空頭回補也為那斯達克指數在上周四飆漲3.3%帶來一臂之力。

雖然基金主要退出對美股的空頭押注，但歐股也出現了類似的情況。高盛在另一份報告中指出，做空之前長期下跌的股票，這些押注現在正承受著極大的壓力。在避險基金進行空頭回補驅動下，軟體股上演了井噴式的飆漲。根據高盛估算，量化對沖基金在上周四虧損了約1.3%，為六個月以來表現最差的一天。

線上汽車零售商Carvana也是今年讓避險基金受挫的股票之一，該公司股價去年下跌98%，但2023年以來已經上漲200%。根據S&P Global Market Intelligence所做的調查，截至上周四，Carvana的空單餘額率為30%，相較之下，一年前當其股價高出許多時，這個比率不到5%。

美國連鎖戲院MC Entertainment去年股價下跌76%，今年來上漲49%，其空單餘額率目前為29%，自今年初以來僅略為下降。

高盛分析師表示，去年受到重創的股票反彈，就技術面而言，可能已給沒獲利的科技族群帶來巨大的提振，也讓避險基金業持續受創。

Natixis分析師在報告中表示，現在很難對抗這一波偏好風險（Risk on）的行情，市場仍然聚焦且相信緊縮周期即將接近尾聲的看法，散戶/迷因股氣勢正旺。

上周三聯準會縮小升息幅度至25個基點，令投資人看好借貸成本可能很快到頂。不過，上周五發布的非農就業數據遠遠超出市場預期，再度引發聯準會可能得繼續升息以抑制通膨的擔憂，使當天的美股熱度降溫了一些。上周五標普500指數跌1.04%，以科技股為主的那斯達克指數跌1.59%，儘管如此，標普500指數周線仍然收漲1.6%，而那斯達克指數周線更大漲3.3%，為連續第5周收高，創下自2021年底以來維持最長的連漲升勢。