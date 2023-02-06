彰化許姓、陳姓夫妻檔相識十多年，經常一起露營，未料陳妻卻稱許男長得像自己的初戀，對許男展開猛烈追求，2人還上旅館發生親密行為，讓許妻氣得控告陳妻侵害配偶權。彰化地院審結，判陳妻須賠償15萬元為適當。可上訴。

判決書指出，許妻表示，她與丈夫認識陳姓夫妻檔十多年，兩家人經常一起露營出遊，未料陳妻卻突然稱許男長得與她的初戀相似，開始對許男猛烈追求，要求交往，許男不敵攻勢，於2020年8月間多次與陳妻前往旅館發生親密行為。

許妻表示，她於同年9月發現2人的不正當關係，隨即向丈夫提離婚，但丈夫不同意，稱自己會與陳妻斷絕往來，但陳妻遭甩後不死心，持續聯絡，還對外單方面公開與許男的關係，要求她與許男離婚，讓她產生憂鬱等症狀，至今仍須接受精神科治療，認為陳妻的行為明顯侵害她的配偶權，依法向其求償30萬元撫慰金。

對此，陳妻辯稱，是許男在露營結束後不斷聯繫她，2人僅是聊得來的知心網友，後來2020年間她發現丈夫會與其他陌生女子聊天，為了讓丈夫產生吃醋的心情，她才會故意與許男談心，強調與許男並未有逾越普通朋友社交行為的往來關係。

彰化地院審理時，許男證稱，起初與陳妻只是朋友，後來經常2人一起出門，有發生2次性行為等語，故法官認定陳妻的確與許男交往並發生性行為，的確已侵害許妻的配偶權，酌情後判陳妻須賠償15萬元為適當。可上訴。