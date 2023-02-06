新竹縣將於4月22日至27日舉辦2023年全國中等學校運動會，鑑於賽事期間縣內所有中小學將配合停課，百餘所公私立高中、國中、小學含國小附幼共計約6萬9000名學生，將於7日提早開學，同時因應開學，各鄉鎮清潔隊也陸續完成校園消毒工作。

2023年全中運將於4月22日至27日一連6天在新竹縣舉辦，教育局說明，競賽種類有田徑、游泳、體操、桌球、網球等21項，屆時將有來自各縣市參賽隊職員約2萬人，除了新竹縣體育場館、竹東鎮立網球場、新竹縣游泳館等場地，也將使用到明新科大、竹北高中、湖口高中、竹北國中、新埔國中、自強國中等部分學校體育場館。目前全中運準備工作正如火如荼開展，期待能在賽事期間提供全國各縣市的選手優質的比賽環境。

因各縣市開學日大多訂在2月13日，因應新竹縣提早開學，縣政府要求各鄉鎮市公所清潔隊在開學日前完成校園消毒工作，針對校園內的戶外公共空間，如樓梯扶手、走道、牆面、花圃、廁所等區塊加強防疫消毒工作。至於教室內各項清消工作，各校也都於開學日前完成，讓師生能夠安心上課。

縣長楊文科表示，雖然疫情趨緩，開學後的防疫工作不可懈怠，同學們仍須佩戴口罩勤洗手，保持良好衛生習慣，期盼新的學期，師生都能安心上學、健康學習。