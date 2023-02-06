味全龍隊6日於斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮，喊出「龍眾一心」並齊 心宣誓，目標直指「台灣大賽」，同時球團亦舉辦新成員加盟儀式，由創辦人魏應充為張家浩、賈西兩位教練及王躍霖選手披上龍袍，勉勵他們憑藉自身豐富的執教與比賽經驗，和球隊一起邁向今年的台灣大賽。

總教練葉君璋表示，雖然今年競爭更加激烈，不過味全龍新的一年已整軍待發，目標直指台灣大賽，同時他也不忘謝謝創辦人魏應充一路以來的支持，讓球隊戰力更加完整堅強，而隊長吳東融也帶領球隊齊聲喊出「龍眾一心」，全隊目標一致前進台灣大賽，誓言拿下最後勝利。

今年的開訓儀式，球團也別出心裁，特別安排郭天信、吉力吉撈·鞏冠、王維中、李凱威、林智勝、劉基鴻、拿莫·伊漾、陳冠偉、吳東融、陳品捷、林凱威等11位球員穿上特製「心願T-Shirt」。

每件心願T-Shirt上均印有球員為自己設定的個人年度目標，如林智勝目標「310轟」、王維中「防禦率1.6」等；球員同款「心願T-Shirt」將於今日於味全龍官方商城開放預購，如球員成功達成目標，所有購買的球迷將會獲贈商城折扣券，還有機會抽到該球員實戰球衣！

至於洋將進度，龍隊已完成伍鐸（Bryan Woodall）、鋼龍（Drew Gagnon）、布里悍（Jake Brigham）3位洋將續約，預計還會再補1人，確定開季會有4名洋將，期盼外籍選手能在春訓之後陸續抵台，一同為2023賽季備戰。

【味全龍背號異動名單】

#12 張家浩 (新加入)

#47 藍翊誠 (新加入)

#88 賈西 (新加入)

#95 王躍霖 (新加入)

歐晉 更換 瑪仕革斯‧俄霸律尼 Masegesege · Abalrini (姓名異動)

#32 王膺鵬 (換背號)

#41 鄭亦軒 (換背號)

#55 許元泰 (換背號)

#73 林子宸 (換背號)

#78 吳君奕 (換背號)

味全龍迎回賈西（中）擔任投手教練。（味全龍提供）